新澤西州女法官兒子遭槍殺 丈夫被槍傷

【KTSF 江良慧報導】

周日,新澤西州Newark市聯邦女法官Esther Salas的兒子在應門時被人槍殺,槍手在逃跑前還開槍,打傷了女法官的丈夫,法官本人當時在地下室沒受傷,槍手已經死亡,警方指他是一個律師,案件動機還在調查中。

司法官員透露,槍手冒充聯邦快遞送貨員,在女法官的獨生兒子Daniel應門時將他殺死,隨後槍手的屍體在紐約Catskill山區被人發現,他疑似自殺。

Salas法官近年來最引人注目的案件,是涉及「新澤西州真正的家庭主婦」電視節目明星夫婦Teresa和Joe Giudice的金融欺詐案,Salas判他們輪流入獄。

2017年,她禁止聯邦檢察官尋求判處一名紐瓦克命案的幫派頭目被告,因為被告患失智症,她判處被告45年監禁。

最近,Salas主審一宗德國銀行涉嫌在反洗黑錢政策上誤導投資者的案,原告指控德銀未能監控包括性犯罪者Jeffrey Epstein在內的「高風險」客戶。

