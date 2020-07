【KTSF】

本周是聯邦600元疫情額外失業補助金申領的最後一個禮拜。

這600元的失業補助金,是在原有的失業補助基礎上增加,導致有3分之2的員工失業拿到的錢,比正常上班的還要多,因此惹起爭議。

國會議員已經開始商討下一個刺激經濟計劃,但是他們可能不會在繼續幫助失業民眾上達成共識。

由於額外600元的失業補助金將在本周之後停止提供,可能為失業民眾帶來負擔,因為國內經濟仍然未從疫情中恢復過來。

