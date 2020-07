【KTSF】

佛羅里達州的迪士尼世界重開十日之後,周一宣布加強園區內的戴口罩要求。

迪士尼世界在7月11日重開之後,對遊客實施強制戴口罩措施,但是除了遊客食東西和喝飲料時可以不用戴口罩,不過期間太多遊客在園區內邊走邊吃喝,增加新冠病毒傳播風險,因此迪士尼周一宣布,所有的遊客必須要在園內指定的區域內用餐,並且要保持社交距離。

此外提提大家,連鎖零售超市Walmart周一開始也要求所有進入店舖的顧客都要戴口罩。

