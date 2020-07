【KTSF】

新冠病毒疫情使得航空業遭受重創,代表達美航空機長的工會表示,為了共體時艱,有超過2,200個機長要求提早退休。

代表機長的工會發言人表示,有2,235名資深機長同意提早退休,可以讓較為資淺的機長不至於在飛行任務中被取消出勤,也會為公司節省成本.

由於聯邦援助金附帶不得裁員的限制只到9月底,10月開始,包括達美在內多家航空公司將會裁員。

另外有消息指,西南航空也有約24%的機長,以及33%的空服員,同意提早退休或放長假,以因應公司可能的裁員潮。

