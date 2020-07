東華醫院護士集會抗議特朗普用「中國病毒」一詞

【KTSF】

大約20名東華醫院的護士周一下午在舊金山華埠花園角集會,譴責特朗普總統多次用「中國病毒」來形容新冠病毒,他們認為,這種鼓吹種族主義的言論,會令亞裔諱疾忌醫。

東華醫院護士楊偉堂(Victor Yeung)說:「不要再用某個國家的名字去將新冠病毒命名,以圖掩飾他自己對疫情管理上方面的失策,在這段時間,有人擔心會被歧視,不會受到好的待遇,或者有好的醫療,於是可能諱疾忌醫。」

周一的集會是由加州護士工會發起,出席的東華醫院護士都是工會會員,他們認為,面對疫情,大家應該團結抗議,並不應該像特朗普不斷散播涉及種族歧視的言論,這特別令到亞裔的患者不敢求醫,更進一步的擔憂是,諱疾忌醫的人可能會在社區散播病毒,感染更多人,對醫療系統造成負擔。

特朗普是在中國外交部發言人趙立堅發推文指,美軍在武漢播毒之後,開始用中國病毒及功夫感冒來形容疫情,他並多次聲稱要追究中國在早期隱暪武漢疫情,致令病毒向美國以至全球擴散而爆發大流行病。

