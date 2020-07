加州周二再有9千多人染病 不排除關閉更多商業

【KTSF 郭柟報導】

加州確診個案突破40萬宗,周二多9,231人染病,死亡人數多61人,加州衛生部長表示,如果數字繼續上升,不排除會關閉更多商業。

加州衛生部長Mark Ghaly醫生周二在記者會上表示,好多人以為重開經濟,代表恢復正常生活,現實是住院人數、確診率、死亡人數都在上升,如果數字繼續上升,州府不排除會進一步收緊衛生指引,逐步關閉更多商業。

Ghaly說:「我們可能會反覆重啟或收緊經濟,根據數據做有需要的調整,所以當有需要關閉更多商業,在將來我們準備好作有關改變。」

他估計可能至少要等4至5星期後,確診數字才會回落,但是不會落實重啟日期。

Ghaly又指出,加州在疫情初期有功,多得大家團結一致,因此再提醒大家保持警覺,戴口罩,社交距離,勤洗手。

截止周二,加州58個縣,目前至少有34個縣在州府的監察名單內,灣區9個縣只有San Mateo不在名單上。

另外,柏克萊加大宣佈,在8月26日開學以全面網上教學復課。

