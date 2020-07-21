加州周二再有9千多人染病 不排除關閉更多商業

【KTSF 郭柟報導】

加州確診個案突破40萬宗，周二多9,231人染病，死亡人數多61人，加州衛生部長表示，如果數字繼續上升，不排除會關閉更多商業。

加州衛生部長Mark Ghaly醫生周二在記者會上表示，好多人以為重開經濟，代表恢復正常生活，現實是住院人數、確診率、死亡人數都在上升，如果數字繼續上升，州府不排除會進一步收緊衛生指引，逐步關閉更多商業。

Ghaly說：「我們可能會反覆重啟或收緊經濟，根據數據做有需要的調整，所以當有需要關閉更多商業，在將來我們準備好作有關改變。」

他估計可能至少要等4至5星期後，確診數字才會回落，但是不會落實重啟日期。

Ghaly又指出，加州在疫情初期有功，多得大家團結一致，因此再提醒大家保持警覺，戴口罩，社交距離，勤洗手。

截止周二，加州58個縣，目前至少有34個縣在州府的監察名單內，灣區9個縣只有San Mateo不在名單上。

另外，柏克萊加大宣佈，在8月26日開學以全面網上教學復課。

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