有美國眾議員計劃提出法案,應對大陸以武力攻擊台灣。

美國眾議院外交事務委員會亞太事務小組主席約霍,計劃下周提出《防止台灣遭侵略法案》。

如果大陸以武力攻擊台灣,將授權美國總統出兵回應,法案設有為期5年的日落條款。

約霍認為美國對台灣做得不夠,多年來對台政策模棱兩可,希望藉法案表明美國立場。

台灣表示,感謝美國國會議員近年採取多項友好行為,以具體行動展示重視台海和平穩定。

台方會持續關注法案進展,與美國國會密切聯繫,捍衛自由民主,促進和平、穩定、繁榮。

