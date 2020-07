英國暫緩執行與香港引渡協議 中國外交部強烈譴責

【有線新聞】

英國公布多項措施回應港區國安法實施,包括即時起暫緩執行跟香港的引渡協議。在北京,中國外交部在措施公布前已表明強烈譴責。

英國外相藍韜文在國會下議院表示,國安法蠶食引渡協議的基礎,決定即時起無限期暫停執行跟香港的引渡協議。

他又表示關注中國被指侵犯人權的指控,英國對中國內地的武器禁運會伸延至香港,停止向香港出口所用於鎮壓的武器。內政部未來幾,會定出BNO持有人定居英國計劃的路線圖。

藍韜文表示:「我們會保護切身的重大利益,會捍衛我們的價值,我們會讓中國履行其國際義務。我今日公布的特定措施是合理且適當,回應中國未能履行對香港的國際義務。」

藍韜文重申,任何針對性的制裁都不急,但應是準確,又明白中國會有相應行動,但英國會嘗試一切手段改變中國的行為。

首相約翰遜較早前到訪肯特郡一間學校時,亦講到中英關係,表明需要取得平衡,不會事事反華,亦不會完全斷絕與中國交往,但會在部分議題上採取更強硬措施。

在北京,中國外交部在英方措施公布前已表明強烈譴責。

中國外交部發言人汪文斌表示:「英方近來有關涉港的錯誤言論和舉措,罔顧香港國安法有助於一國兩制行穩致遠的基本事實,嚴重違反國際法和國際關係基本準則,粗暴干涉中國內政,中方對此表示強烈譴責。中方敦促英方不要在錯誤的道路上越走越遠,以免對中英關係造成進一步的損害。」

