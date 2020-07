【KTSF 郭柟報導】

柏克萊加大再多25名學生感染新型肺炎,累計有95人染病,確診感染率大約是2%。

校方表示,在7月8日至14日期間,有25名學生染病,其中20人是本科生。

根據《The Mercury News》報導指,大部份患者都曾在7月初參加過兄弟會舉辦的聯誼派對,這些派對的主辦人被指沒有採取社交距離措施,也沒有要求參加者戴口罩。

所有確診者都居住在校園以外的地區,目前正居家隔離,其中一人住在學校擁有的宿舍,大部份人有輕微病徵。

這次是繼兩星期前再發生多名學生染病,在7月1日至8日期間,有47名學生染病,大部份患者都曾參加過兄弟會的聯誼派對。

