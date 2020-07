阿聯酋首個火星探測器「希望號」發射升空

【有線新聞】

阿聯酋首個火星探測器希望號由日本的火箭搭載升空,預計明年進入火星軌道,將執行探索火星大氣層等任務。

日本當地周一早上6時58分,三菱重工H-2A火箭,在種子島太空中心吉信發射場搭載希望號順利升空,由於之前的條件不理想,發射延期多天。

希望號能否成功執行任務,亦要等待一段時間才知道,先飛行數個月,才能飛近火星,預計明年將可進入火星軌道,再圍繞火星飛行,屆時將要耗用約一半燃料產生轉向及逆向動力,由時速逾12萬公里減速至近2萬公里。

由於無線電訊號需要10多分鐘以上傳回地球,希望號進入火星軌道的過程將要完全依靠自動運作。

其後亦會進入火星背面,中斷通訊一段時間,環繞火星飛行期間,希望號將收集全火星大氣層及氣候數據等。

希望號搭載了紅外及紫外光譜儀及多波段成像儀,協助任務。

今年可說是火星探索熱鬧的一年,中國亦準備於今月底至下月中發射天問一號探測器到火星,美國則預計最快於本月30日發射毅力號探測車到火星。

