美國染疫確診個案續升 特朗普恢復疫情簡報會

【KTSF 張麗月報導】

多間藥廠的疫苗研發初步臨床試驗繼續取得進展,正當全美的染疫確診個案不斷上升之際,特朗普總統表示,將會恢復在白宮舉行的每天疫情簡報會。

全美現時有42個州的染疫確診個案繼續上升,單在週末,染疫死亡案例已經突破14萬人,有過半數州份包括加州在內,已經暫停重開經濟的計劃。

多間藥廠的疫苗研發在初步臨床試驗方面繼續取得進展,在近期,牛津大學以及多間藥廠,包括AstraZenica、CanSino Biologics,以及Pfizer和德國生化公司BioNTech合作研發對抗新型肺炎病毒的疫苗,已經進行初步臨床安全試驗,效果良好,並誘發免疫反應。

正當全美的疫情反彈,尤其在佛羅里達州和德州確診個案不斷上升之際,特朗普表示,他有需要參與了解疫情進展,所以最快周二恢復在白宮舉行的每天疫情簡報會,由副總統彭斯領導白宮抗疫小組主持,成員包括Anthony Fauci醫生在內的衛生官員。

特朗普曾在疫情簡報會上聲稱,新型肺炎病毒可以用消毒劑來治療之後,馬上惹來批評,而疫情簡報會也在4月暫停至今。

由於特朗普經常爆肚講說話,國會共和黨人擔心疫情簡報會可能損害對特朗普的支持。

