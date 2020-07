特朗普首次網上直播「電話造勢集會」

【有線新聞】

特朗普總統首次在網上直播「電話造勢大會」,又說在疫情下會叫停競選集會,未來一段時間都會改在網上造勢。

特朗普在Facebook直播中說:「威斯康星州你好,我非常興奮今晚跟大家一起。我們正面對新型肺炎疫情,我把它稱作中國病毒。」

特朗普周五晚於Facebook直播首場「電話造勢大會」,一來便向威斯康星州選民批評中國散播病毒,又說未來一段日子都只能夠用這種形式與支持者交流。

特朗普說:「這會取代我們熱愛的集會。不幸地,疫情結束前,舉行大型造勢集會將非常困難。所以我現在舉行電話造勢集會取代。」

長約23分鐘的「電話造勢」,可算是自上月重啟競選工程後「變陣」的轉捩點。

當日在俄克拉荷馬州的大型集會參加人數遠遜預期,更有多名職員確診,特朗普在國內疫情加劇下仍然堅持繼續辦集會,惹來抨擊。

直至上周撤換競選經理後,團隊重整策略。特朗普亦終於「屈服」,轉戰網上拉票。

周六晚分別向密歇根和亞利桑那州支持者舉行兩場「電話造勢」,本周亦計劃舉辦首場網上籌募競選經費活動。

但相比早在疫情初期便轉在網上造勢的對手、民主黨的拜登仍然遲得多。拜登五月時已正式舉行視像集會,網上籌募活動亦在當時開始。

據華盛頓郵報最新民調,特朗普支持度落後拜登15個百分點。但有學者用初選數據模式推演,認為特朗普成功連任的機率高達九成一。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。