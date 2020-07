特朗普終於呼籲民眾戴口罩抗疫 疫情以來首次

【KTSF】

自新型肺炎疫情在美國爆發以來,特朗普總統周一終於首次公開呼籲民眾戴口罩抗疫,但卻用上「中國病毒」的字眼。

特朗普周一下午發推文,指稱在無法保持社交距離下,戴口罩是「愛國」的做法,自疫情爆發以來,特朗普一直拒絕呼籲民眾戴口罩,他本人也要到7月初在探訪醫院時,才首度在傳媒面前戴口罩。

We are United in our effort to defeat the Invisible China Virus, and many people say that it is Patriotic to wear a face mask when you can’t socially distance. There is nobody more Patriotic than me, your favorite President! pic.twitter.com/iQOd1whktN

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 20, 2020