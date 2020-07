特朗普拒表明如拜登勝選會否接受結果

【有線新聞】

特朗普總統在一個訪問中,一再被追問下,仍未肯表明會否接受民主黨對手拜登勝出大選,他又指抗疫專家福奇有點危言聳聽。

特朗普接受霍士新聞專訪,主持人告訴他有可讓他高興的消息,率先向他披露指霍士最新的民調顯示拜登領先特朗普8個百分點,較一個月前收窄了3至4個百分點,另外又提及多個民眾較信任拜登的範疇。其中處理經濟問題差距最小,拜登領先特朗普1個百分點。早前《華盛頓郵報》的民調則指在受訪登記選民中,特朗普支持度落後15個百分點。

特朗普指自己並非面臨落敗,指民調都是假的,又提到郵寄選票有可能造假。主持追問他是否不會接受選舉結果,特朗普稱不是,要看看如何,又指上屆對手希拉莉從未接受落敗。主持再要求他直接回答會否接受,特朗普則指不會回答「是」或「不是」,上屆選舉也沒有這樣做。

霍士的民調又顯示信任拜登處理疫情的民眾較多,領先17個百分點,特朗普又一直被傳與抗疫小組專家國家過敏症和傳染病研究所所長福奇意見相左。

而白宮副幕僚長斯卡維諾早前更在Facebook分享一幅批評福奇的漫畫,諷刺他反對各項重啟經濟的措施,又如漏水水龍頭般洩漏白宮及抗疫小組的秘密。

特朗普則指與福奇關係很好,不認為對方是洩密者,但有點危言聳聽。團隊並非要損害福奇的信譽,又指對方有犯錯,包括過去曾建議不用戴口罩,還有不用對中國封關。

