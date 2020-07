【KTSF】

超市Trader Joe’s旗下的部分食品標示,包括Trader Ming’s等,用了涉及族裔色彩的字眼,遭過千名民眾聯署要求超市將這些標示改名。

Trader Joe’s以Trader Ming’s來標示中國風食品等,還有以Trader Giotto’s、Trader Jose’s標示義大利及墨西哥式食品等,被部分民眾指不夠文明,日前發起簽名聯署,目前已經收集超過1,200個簽名,希望Trader Joe’s改變這些食品標示。

Trader Joe’s回應指,多年前已作出要改變的決定,之後一直都在進行中,會將這些舊的標示統一改為Trader Joe’s。

該公司指將繼續完成這項重要的工作。

