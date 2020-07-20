駐舊金山台北經文處長馬鍾麟談任內收穫及挑戰（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

駐舊金山台北經文處處長馬鍾麟任期即將結束，訂於7月31日離開灣區回台灣，他周五接受本台專訪，談他在任期間的收穫，以及外交工作的挑戰。

雖然在疫情期間，駐舊金山台北經文處處長馬鍾麟仍活躍在社區民眾的眼前，代表台灣到處向轄區的縣市政府捐贈口罩，為協助美國抗疫盡一份心力。

他在2015年7月7日到任，至今已經5年了，在接受本台專訪時，他用一句話來總結這5年來的工作。

馬鍾麟說：「我想大概有一句話就是叫做，風雨同舟、和衷共濟，然後全力以赴、撥雲見日。」

馬鍾麟負責的轄區包含加州、內華達州和猶他州，他表示，任內工作非常繁忙，壓力也大，遭遇到的困難也很多，但得到僑界以及經文處同仁的支持和全力以赴之下，讓他完成許多工作，他最滿意的成就是甚麼呢？

馬鍾麟說：「過去5年來，我們跟我們轄區內所負責的加州、內華達州，還有猶他州的經貿，還有各方面的交流，這些關係都大幅的提升了很多。」

馬鍾麟也舉出多個實例，像是2019年台灣與加州的貿易額大幅增長至260億美元，台灣成為加州在全球範圍的第七大貿易夥伴，又以矽谷來說，協助台灣的高科技廠商與矽谷各大科技公司交流頻繁，另外還與轄區內的州簽訂包括駕照互相承認等協議。

不過馬鍾麟這5年來的工作並非一帆風順，尤其面對兩岸外交角力戰不斷的上演，僑社也經常上演親中親台的路線之爭，他分享自己的經驗談。

馬鍾麟說：「要讓我們的僑民了解說，我們到底是為何而戰，我們堅持的是甚麼？我們所堅持的就是，我們希望維護我們好不容易、得之不易的自由民主的果實，我們希望把它保持下來。」

談到僑社紛爭，就不得不提中華會館撤旗案訴訟的問題，事件如今已落幕，馬鍾麟做出註解。

馬鍾麟說：「不論時局怎麼變，大家對於孫中山先生創建的中華民國，還有這一面，代表自由民主人權的這面國旗的一個支持跟尊重，我想這就是最大的意義。」

跟很多嚴肅高冷的外交官不同，馬鍾麟熱衷於走入人群，熱愛音樂的他，甚至常常帶著一把吉他，忘我的公開演唱，歌手的架式十足，一點都沒有距離感。

馬鍾麟說：「很多的時候，這些溝通是，你愈用一種輕鬆的方式，其實溝通的效果愈好，所以我是不太贊成說，隨時隨地都要擺出一副很高冷的樣子，因為我覺得那個並不是最好的一個方式，而且也不符合我本人的個性，我個人是滿習慣這些運動，喜歡這些音樂，尤其我最大的願望就是，我希望我周圍的人都很快樂。」

不過離任前剛好碰上美國爆發新冠肺炎，也讓馬鍾麟的外交僑務工作受到很大的挑戰，很多工作必須做調整，臨行前有甚麼遺憾呢？

馬鍾麟說：「在僑界方面，本來我們也是希望能夠有更多的時間，能夠協助我們僑社做更多整合的工作，根據他們不同的性質，希望來做一些資源和計畫的整合，但是現在也因為疫情停擺了，而且我本人任期也即將到任，所以這些計畫只有留給我的接任的賴處長來繼續完成了。」

馬鍾麟離任後，將由曾派駐過波士頓的台灣外交部非政府組織，國際事務會執行長賴銘琪接任，賴銘琪將於8月初到任。

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