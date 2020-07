駐舊金山台北經文處長馬鍾麟談任內收穫及挑戰（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

駐舊金山台北經文處處長馬鍾麟任期即將結束,訂於7月31日離開灣區回台灣,他周五接受本台專訪,談他在任期間的收穫,以及外交工作的挑戰。

雖然在疫情期間,駐舊金山台北經文處處長馬鍾麟仍活躍在社區民眾的眼前,代表台灣到處向轄區的縣市政府捐贈口罩,為協助美國抗疫盡一份心力。

他在2015年7月7日到任,至今已經5年了,在接受本台專訪時,他用一句話來總結這5年來的工作。

馬鍾麟說:「我想大概有一句話就是叫做,風雨同舟、和衷共濟,然後全力以赴、撥雲見日。」

馬鍾麟負責的轄區包含加州、內華達州和猶他州,他表示,任內工作非常繁忙,壓力也大,遭遇到的困難也很多,但得到僑界以及經文處同仁的支持和全力以赴之下,讓他完成許多工作,他最滿意的成就是甚麼呢?

馬鍾麟說:「過去5年來,我們跟我們轄區內所負責的加州、內華達州,還有猶他州的經貿,還有各方面的交流,這些關係都大幅的提升了很多。」

馬鍾麟也舉出多個實例,像是2019年台灣與加州的貿易額大幅增長至260億美元,台灣成為加州在全球範圍的第七大貿易夥伴,又以矽谷來說,協助台灣的高科技廠商與矽谷各大科技公司交流頻繁,另外還與轄區內的州簽訂包括駕照互相承認等協議。

不過馬鍾麟這5年來的工作並非一帆風順,尤其面對兩岸外交角力戰不斷的上演,僑社也經常上演親中親台的路線之爭,他分享自己的經驗談。

馬鍾麟說:「要讓我們的僑民了解說,我們到底是為何而戰,我們堅持的是甚麼?我們所堅持的就是,我們希望維護我們好不容易、得之不易的自由民主的果實,我們希望把它保持下來。」

談到僑社紛爭,就不得不提中華會館撤旗案訴訟的問題,事件如今已落幕,馬鍾麟做出註解。

馬鍾麟說:「不論時局怎麼變,大家對於孫中山先生創建的中華民國,還有這一面,代表自由民主人權的這面國旗的一個支持跟尊重,我想這就是最大的意義。」

跟很多嚴肅高冷的外交官不同,馬鍾麟熱衷於走入人群,熱愛音樂的他,甚至常常帶著一把吉他,忘我的公開演唱,歌手的架式十足,一點都沒有距離感。

馬鍾麟說:「很多的時候,這些溝通是,你愈用一種輕鬆的方式,其實溝通的效果愈好,所以我是不太贊成說,隨時隨地都要擺出一副很高冷的樣子,因為我覺得那個並不是最好的一個方式,而且也不符合我本人的個性,我個人是滿習慣這些運動,喜歡這些音樂,尤其我最大的願望就是,我希望我周圍的人都很快樂。」

不過離任前剛好碰上美國爆發新冠肺炎,也讓馬鍾麟的外交僑務工作受到很大的挑戰,很多工作必須做調整,臨行前有甚麼遺憾呢?

馬鍾麟說:「在僑界方面,本來我們也是希望能夠有更多的時間,能夠協助我們僑社做更多整合的工作,根據他們不同的性質,希望來做一些資源和計畫的整合,但是現在也因為疫情停擺了,而且我本人任期也即將到任,所以這些計畫只有留給我的接任的賴處長來繼續完成了。」

馬鍾麟離任後,將由曾派駐過波士頓的台灣外交部非政府組織,國際事務會執行長賴銘琪接任,賴銘琪將於8月初到任。

