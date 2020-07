【KTSF】

舊金山水利局推出新的經濟援助計劃,為市內合資格小商業和非牟利機構的水費和排污費提供兩成折扣。

舊金山水利局(SFPUC)表示,降低小商業和非牟利機構的水費和排污費支出,幫助他們集中資源應對疫情。

符合資格申請折扣的商業和機構,必須在疫情前員工總數不超過50人,而且註冊的是商業帳戶,帳戶使用的名字是非牟利機構,或是小商業業主和經理,管理物業的業主和經理則沒有資格申請,申請時也要提交因受疫情影響的收入損失。

該折扣計劃將持續至12月31日,或到這筆資金用完為止。

有關申請詳情,可上舊金山水利局網站查詢:http://sfwater.org/commercialCOVID

