舊金山將要求私營醫療機構為急需人士即日檢測

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灣區的確診個案突破41,000多宗，死亡人數約有700人，近日有研究顯示，加州最少要加快檢測3倍，才能夠有效控制疫情的傳播，舊金山周一將會發出新的衛生指引，要求私營醫療機構為有需要的人提供即日的檢測。

這一個是舊金山市府位於Embarcadeo的檢測站，有市民表示，這個檢測站的預約辦法很方便，在一個星期內就預約到，亦有不願上鏡的市民指，在預約網站上不斷更新頁面，就能夠預約到即日檢測。

不過舊金山衛生局局長Grant Colfax表示，隨著市內對檢測的需求大增，預約會越來越難，亦需時更長才有檢測結果。

市府指，每日平均做2,600個檢測，當中六成是在公眾的檢測站進行，因此為了減輕市府檢測站的負擔，讓一些沒有醫保的人士盡快進行檢測，衛生局周一將會發布新的衛生指引，要求私營醫療機構為一些有病徵，或者是確診者的密切接觸者提供即日檢測。

Colfax亦指，市府的目標，是希望在例如Mission區等的高危社區進一步擴大檢測。

舊金山周日新增86宗確診，累計5,202宗，死亡人數維持在52人。

過去幾個星期，舊金山的確診人數及住院人數激增，過去13天，確診人數增加一1,000人，因此剛剛被納入州府的監察名單中，購物中心及提供非緊急服務的辦公室周一起要重新關閉。

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