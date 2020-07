舊金山將要求私營醫療機構為急需人士即日檢測

【KTSF】

灣區的確診個案突破41,000多宗,死亡人數約有700人,近日有研究顯示,加州最少要加快檢測3倍,才能夠有效控制疫情的傳播,舊金山周一將會發出新的衛生指引,要求私營醫療機構為有需要的人提供即日的檢測。

這一個是舊金山市府位於Embarcadeo的檢測站,有市民表示,這個檢測站的預約辦法很方便,在一個星期內就預約到,亦有不願上鏡的市民指,在預約網站上不斷更新頁面,就能夠預約到即日檢測。

不過舊金山衛生局局長Grant Colfax表示,隨著市內對檢測的需求大增,預約會越來越難,亦需時更長才有檢測結果。

市府指,每日平均做2,600個檢測,當中六成是在公眾的檢測站進行,因此為了減輕市府檢測站的負擔,讓一些沒有醫保的人士盡快進行檢測,衛生局周一將會發布新的衛生指引,要求私營醫療機構為一些有病徵,或者是確診者的密切接觸者提供即日檢測。

Colfax亦指,市府的目標,是希望在例如Mission區等的高危社區進一步擴大檢測。

舊金山周日新增86宗確診,累計5,202宗,死亡人數維持在52人。

過去幾個星期,舊金山的確診人數及住院人數激增,過去13天,確診人數增加一1,000人,因此剛剛被納入州府的監察名單中,購物中心及提供非緊急服務的辦公室周一起要重新關閉。

