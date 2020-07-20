舊金山日落區和列治文區成房屋發展商新戰場（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

舊金山日落區一個受爭議的房屋建築項目，在附近居民的反對聲下，最近獲得市府批准，類似的爭議近年不停，在舊金山西邊的居民區上演。

在日落區Irving街上，這棟舊公寓大樓早前申請加建一層惹起爭議，附近居民擔心，該項目增加了大樓的戶數，導致該街區人口更加稠密，以後停車將更難。

居民Jim Philliou說：「這個項目明顯沒有滿足標準。」

Philliou連同超過100位附近居民反對該項目，並要求當局不要批准，但市府規劃委員會上週仍然通過該住房項目。

近年舊金山西邊的日落區和列治文區，已經成為房屋發展商的新戰場。

在Noriega街有一棟4層公寓大樓正在興建中，這項目在2014年提出時，已經惹來大批居民反對，居民指這些公寓都是給科技業的員工。

有居民說說：「興建更多住房給科技業員工，我不認為這是優先項目，因為他們有錢去選擇房子。」

在附近的Judah街，居民反對在前身是汽車修理店的地皮興建一棟5層高的公寓大樓，但是項目獲得通過。

市參事馬兆明就對增加住房單位表示支持，他在1月投票支持將市內西邊社區放入市府的優先發展區域。

馬兆明說：「這些發展項目必須要包括低於市場價單位，以及實行我們包容性住房政策，所以我認為是積極而重要的。」

Irving街發展項目的業主兼發展商表示，他的項目設計就是可負擔，因為包括了小型單位，月租會低至1,800元，而且該棟大樓建於1979年，放租後會受租金管制。

但有些居民則認為，這些爭論都是浪費時間，指市府通過很多計劃來增加住房，但是審批流程還是要經過幾年才能完成，根本無法增加住房。

居民Theo Gordon說：「我們需要更多家庭住房，但是我們也需要更多Studio，我們要迎合每人的需要。」

市參事馬兆明表示，希望市府能夠將包容性住房政策延伸至現存的公寓大樓，他本月也準備開展一個名為Sunset Forward的社區規劃進程，讓居民能夠參與對話。

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