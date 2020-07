舊金山日落區和列治文區成房屋發展商新戰場（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

舊金山日落區一個受爭議的房屋建築項目,在附近居民的反對聲下,最近獲得市府批准,類似的爭議近年不停,在舊金山西邊的居民區上演。

在日落區Irving街上,這棟舊公寓大樓早前申請加建一層惹起爭議,附近居民擔心,該項目增加了大樓的戶數,導致該街區人口更加稠密,以後停車將更難。

居民Jim Philliou說:「這個項目明顯沒有滿足標準。」

Philliou連同超過100位附近居民反對該項目,並要求當局不要批准,但市府規劃委員會上週仍然通過該住房項目。

近年舊金山西邊的日落區和列治文區,已經成為房屋發展商的新戰場。

在Noriega街有一棟4層公寓大樓正在興建中,這項目在2014年提出時,已經惹來大批居民反對,居民指這些公寓都是給科技業的員工。

有居民說說:「興建更多住房給科技業員工,我不認為這是優先項目,因為他們有錢去選擇房子。」

在附近的Judah街,居民反對在前身是汽車修理店的地皮興建一棟5層高的公寓大樓,但是項目獲得通過。

市參事馬兆明就對增加住房單位表示支持,他在1月投票支持將市內西邊社區放入市府的優先發展區域。

馬兆明說:「這些發展項目必須要包括低於市場價單位,以及實行我們包容性住房政策,所以我認為是積極而重要的。」

Irving街發展項目的業主兼發展商表示,他的項目設計就是可負擔,因為包括了小型單位,月租會低至1,800元,而且該棟大樓建於1979年,放租後會受租金管制。

但有些居民則認為,這些爭論都是浪費時間,指市府通過很多計劃來增加住房,但是審批流程還是要經過幾年才能完成,根本無法增加住房。

居民Theo Gordon說:「我們需要更多家庭住房,但是我們也需要更多Studio,我們要迎合每人的需要。」

市參事馬兆明表示,希望市府能夠將包容性住房政策延伸至現存的公寓大樓,他本月也準備開展一個名為Sunset Forward的社區規劃進程,讓居民能夠參與對話。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。