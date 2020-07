【KTSF】

灣區目前唯一沒有在州府觀察名單上的San Mateo縣,病例也出現激增趨勢,令商家擔心不少行業很快又要關門。

San Mateo縣衛生當局星期六公布新增確診62例,累計確診超過4,400例,縣議員David Canepa預計星期一或星期二之前,就會二度暫緩重啟經濟。

他表示,新冠疫情造成的長期經濟衝擊,是當局必需面對的挑戰。

有健身房老闆表示,希望能夠繼續在安全健康的情況下營業,並認為應該有辦法這樣做。

室內商場與宗教場所也可能面臨關閉的命運,目前也不清楚第二波的關閉令如果實行的話,何時才會解除。

