加州州長紐森周一宣布,在疫情未減退下,一些提供個人護理服務的業者,現階段可以在戶外提供服務。

紐森周一頒布的新指引,適用理髮店、美容店、美甲店和按摩店等,但不包括紋身和穿耳服務。

而要在戶外提供服務,業者必須在帳篷或天篷下營業,而且只能遮蓋一邊,確保空氣流通,業者與客人都要戴口罩。

