【KTSF 萬若全報導】

您去酒鄉Napa要小心了,如果被發現沒戴口罩將被罰錢。

根據Napa的「緊急執行條例」,在公共場所沒戴口罩的人,將處以25至500美元的罰款,包括舉行公眾聚會的人。

商家若沒有遵守規定要求顧客戴口罩,或是保持社交距離,最高罰款可高達5,000元。

Napa縣議員Diana Dillon說:「我們需要遵守,如果我們無法自願遵守,無法透過教育來遵守,那就給罰單。」

該法令將由法規執行辦公室工作的僱員執行,而不是由警察來執行,初犯會先給警告,不戴口罩就罰錢,法令規定一直執行到Napa縣從加州新冠病毒觀察名單剔除為止。

Napa縣有確診病例583例,死亡5例。

