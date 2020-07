香港收緊防疫措施 公務員在家工作一周

【有線新聞】

香港新一波疫情未有受控跡象,政府宣布再次收緊防疫措施,包括強制在室內公眾地方戴口罩及公務員在家工作、食肆及12類處所的管制措施會延長1星期。

林鄭月娥形容新一波疫情嚴峻、更加棘手,必須再次收緊措施,包括強制市民在所有室內公共場所都要戴口罩,律政司正研究修例抑或要訂新例,行政會議會召開特別會議商討。

政府早前已強制要求搭公共交通工具或在港鐵已付車費區域的乘客佩戴口罩,違例者最高可被罰款5,000港元,政府指措施生效以來有40宗不遵從個案,無任何檢控。

另外星期一起,公務員重回3月時在家工作安排,只提供緊急及必須服務,大部分櫃臺服務會暫停,政府活動、委員會會議亦會取消,先維持一周至7月26日。

林鄭月娥說:「每一次再行一步都要視乎形勢,不等於上一步行少了或行錯了,要不斷檢視情況,我亦難保再過一段時間,如果情況仍一直惡化,我們還會出招,出招出到什麼地步?可以是禁足令,大家不能外出。」

食肆方面,下午6時至翌日凌晨5時不能堂食的安排原先到星期三,措施會延長多7日,其他12類處所管制都一樣延長一星期。

林鄭月娥說:「我們曾經考慮禁止堂食伸延至早餐和午餐,經過我們反覆研究,這與香港市民一般日常生活有太大落差,事實上很多香港市民都在外面用餐,如果連這些都禁止,對他們影響太大。」

今次已是政府一個月內第二次宣布收緊防疫措施,林鄭月娥指理解市民抗疫疲勞,希望大家為了抗疫繼續忍耐,並再次呼籲業主,尤其是旅遊、餐飲及零售業等與租客共度時艱,考慮減租、讓租客唞唞氣。

