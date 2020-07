香港增73宗新型肺炎確診個案 27宗源頭未明

【有線新聞】

香港周一新增73宗新型肺炎確診個案,初步確診就有46宗,確診當中有27宗源頭不明,其中在旺角維景酒店海港酒家6個確診者是在不同日子、不同時間光顧,衞生防護中心相信酒家有環境污染。另外,一個私家醫生診治過確診病人之後,自己亦確診。

本地確診個案入面再有群組大爆發,在葵芳一個17至19人聚會再多3人確診,累計有9人染病,他們去過新都會廣場的潮庭吃飯,之後上了荔景紀律部隊宿舍的家聚會。

食飯群組還有屯門中央廣場富臨酒家,7月11日一個20幾圍的生日聚會再多2人確診,早前已有3人中招,他們除了吃飯、還有唱歌。

中心追查後發現至少有另外3人同一晚去過屯門富臨後確診。其中一個54歲男子因為盲腸炎去了東區醫院做手術入住外科病房,手術後發低燒,和他去富臨吃飯的親戚後來確診,男病人做完檢測後亦初步確診。

醫管局表示病人手術期間醫護人員都有著保護裝備,至於同一病格的10名病人,其中5人已出院,全部要做檢測。

食肆群組另外新增旺角維景酒店海港酒家有六人確診,酒樓要大清洗。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君說:「起碼有6個個案在不同時間和朋友、家人去過吃飯,但不是聚會,是在不同日子,我們都擔心這個地方有環境污染或者員工有隱形病患。」

醫生診所私家醫生亦中招,是在天后善心醫務中心工作的醫生陳計明,診所貼了通告、拉了閘。他上周二幫過一個病人看症,病人之後確診,醫生星期六發病,潛伏期內去過北角嘉頤護老中心為兩名長者診症。

早前的感染群組繼續擴大,包括新蒲崗乒乓球會再多一人感染,屯門眼科中心早前有3名女文員染病,現時再多1人確診。

至於27宗源頭不明個案,有人在彩雲大快活工作,一人去過尖沙咀酒吧,亦有人在深水埗麻雀館工作。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。