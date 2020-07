【KTSF 馮政浩報導】

聯邦疾病控制及預防中心(CDC)預測到8月第一個星期,美國的新冠肺炎死亡人數會達到157,000人。

疾控中心的最新預測,綜合了20多個外界組織及研究,各自推算到8月8日的新冠肺炎死亡數字,估計由接近15萬到168,000。

疾控中心估計未來數星期,死亡人數會破紀錄高的州份,包括亞利桑那、佛羅里達、奧克拉荷馬,以及德州。

根據Johns Hopkins大學,星期六中午為止,美國死亡數字大約14萬,紐約州佔最多,死者超過32,000人,全美國的確診人數就超過367萬。

