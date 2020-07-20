全球新型肺炎個案突破1,400萬 加州疫情未緩和

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全球新型肺炎確診個案突破1,400萬宗，約60萬人死亡，全球過去兩日的確診病例再創新高，周六新增近26萬宗，加州的疫情依然未有減退跡象，周日新增9,329宗確診，累計384,000多宗。

加州新增9,329宗確診，累計384,692宗，再多90人死亡，累計7,685人死，過去7天的平均確診個案上升至9,127宗，前一個星期的平均數字是8,664宗。

住院人數是6,899人，有1,921人在深切治療部留醫。

美國過去一個月疫情惡化，確診個案9次破紀錄創新高，單日最多確診的是7月16日，有77,255宗，而周日新增近64,000人確診，全國累計超過370萬人染病。

6月16日，當時全美新增23,700宗確診，外界認為美國疫情正慢慢減少，不過隨後，海灘及酒吧等出現人潮，越來越多年輕人染疫，佛羅里達州由6月份的日增4,000宗個案，大幅上升至周六增加10,300宗。

過去幾星期，全國各地的醫療系統負荷加重，至少27個州份需要暫緩重啟經濟，或重新採取嚴格的居家令。

專家相信，一些聚會及人滿為患的酒吧，是導致個案急升的主因。

雖然全國對應否強制戴口罩仍有爭論，但專家指，戴口罩是控制疫情的最佳方法。

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