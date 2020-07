全球新型肺炎個案突破1,400萬 加州疫情未緩和

【KTSF】

全球新型肺炎確診個案突破1,400萬宗,約60萬人死亡,全球過去兩日的確診病例再創新高,周六新增近26萬宗,加州的疫情依然未有減退跡象,周日新增9,329宗確診,累計384,000多宗。

加州新增9,329宗確診,累計384,692宗,再多90人死亡,累計7,685人死,過去7天的平均確診個案上升至9,127宗,前一個星期的平均數字是8,664宗。

住院人數是6,899人,有1,921人在深切治療部留醫。

美國過去一個月疫情惡化,確診個案9次破紀錄創新高,單日最多確診的是7月16日,有77,255宗,而周日新增近64,000人確診,全國累計超過370萬人染病。

6月16日,當時全美新增23,700宗確診,外界認為美國疫情正慢慢減少,不過隨後,海灘及酒吧等出現人潮,越來越多年輕人染疫,佛羅里達州由6月份的日增4,000宗個案,大幅上升至周六增加10,300宗。

過去幾星期,全國各地的醫療系統負荷加重,至少27個州份需要暫緩重啟經濟,或重新採取嚴格的居家令。

專家相信,一些聚會及人滿為患的酒吧,是導致個案急升的主因。

雖然全國對應否強制戴口罩仍有爭論,但專家指,戴口罩是控制疫情的最佳方法。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。