多間國際金融機構審查客戶是否與香港民主運動有聯繫

路透引述消息人士透露,多間國際金融機構因應港區國安法生效,審查客戶是否與香港民主運動有聯繫,認定具政治風險,不排除停止服務,前香港眾志祕書長黃之鋒指,早前收到銀行查詢戶口賬目,懷疑做法有政治動機。

港區國安法生效大半個月,路透社引述6名消息人士透露,滙豐、瑞銀、瑞信及寶盛等多間跨國銀行正審查客戶與香港民主運動有否聯繫。

銀行會檢視客戶在公開場合及社交媒體等發表的言論,一旦被認定具政治風險,有機會限制、甚至停止向他們提供服務,審查對象也包括可能遭美國制裁的香港和內地官員。

路透社指有銀行家透露,審查最早會追溯至2014年,亦即是「佔中」那一年,前香港眾志秘書長黃之鋒指,他都收到銀行電話:「滙豐銀行在上星期以關注客戶的資產管理為名致電我,詢問我在今年年初有一筆匯款,金額只是5位數字的港幣,問我這筆錢的來歷及為何會有這個金額,我相信這不是隨機抽查,必然是有政治動機存在。」

黃之鋒說:「我問需不需要我提供書面證明,他又說不需要,我覺得是不明所以。」

黃之鋒指那些錢是一間國際出版社給他的稿費,他亦都擔心日後可能會開不到銀行戶口,會問問律師意見。

至於4間銀行都未有評論,滙豐只是回覆路透社指,已經制定適用於全球的嚴格政策。

金管局指,如美方有具體的制裁內容,將會適時發出指引,協助銀行制定應變方案。

證監會則指,未察覺港區國安法在任何層面上會影響或改變現時監管機制下上市公司存取、發放及傳達商業資訊的方式,當局規管市場的規則和做法亦會維持不變。

