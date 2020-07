影評：近年來最突出和原創的愛情喜劇《Palm Springs》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

兩位素不相識的人,出席在沙漠中舉行的婚禮,卻捲入逃不出的時間循環中。

年輕小伙子Nyles一覺睡醒,準備和女友開始忙碌的一天。他們來到南加州的沙漠城市Palm Springs,出席女友死黨的婚禮。在婚禮中,新娘的姊姊Sarah 藉酒消愁,被叫上台發言。Nyles 為了幫Sarah 解圍,上台發言,而Nyles 的感人演說也叫Sarah 對他刮目相看。兩人搭訕之後,Nyles 帶Sarah 看的一景一物,也讓Sarah 感覺到這個神秘人物的特別。原來Nyles 被困在時間循環中,每天睡醒都是重複的在過同樣的一天。而正當兩人要開始親密的時候,Nyles 在沙漠中被追殺,跑進一個山洞避難。跟在後面的Sarah 也同樣進入山洞,Nyles 要阻止她但為時已晚。兩人同時捲入時間循環中,過著同樣一天不停重複的生活。

在這個世界中,兩人的關係會如何發展?從不接受新現實,到在其中做樂,到最後找逃出循環的方法,他們會否在過程中也找到真實的自己和彼此?

這是一部愛情喜劇,也意味著兩人將會墜入愛河。之後的事態將導致兩人翻臉,但是最後還是會走在一塊。在這個公式中,電影還是帶有許多新鮮元素,包括在時間循環中出現的其他人物,甚至有兩人對自己和身邊其他人的思考與分析。例如為什麼Sarah 這麼想要逃出這一天,這和她每天睡醒之後的第一個感覺有關。也就是這種探索,給這喜劇加入更深一層的意義,而不是讓人捧腹大笑而已。

兩位主角Andy Samberg 和Cristin Milioti 之間,默契十足。原本看來不怎麼樣的搭配,在故事中逐漸讓人們喜歡他們演出的人物的時候,也開始相信這個獨特的一對。要是自己也同樣過著重複的一天,大家會否嘗試在其中尋找生命的意義 取得滿足?

《Palm Springs》不單是近年來最突出和原創的愛情喜劇,也是今年最佳電影之一。獲得滿分五分的最佳評價。

電影目前可以透過串流平台Hulu 觀看。

電影網頁:https://www.hulu.com/movie/palm-springs-f70dfd4d-dbfb-46b8-abb3-136c841bba11

Not only is “Palm Springs” the funniest and most original romantic comedy in recent memory, it’s also one of the year’s best films.

Rating: 5 out of 5 stars

Official movie website: https://www.hulu.com/movie/palm-springs-f70dfd4d-dbfb-46b8-abb3-136c841bba11