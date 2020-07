美國染疫人數續升 應否戴口罩仍爭論不休

【KTSF 張麗月報導】

全美新增超過7.5萬宗確診個案,創單日新高,正當全美疫情反彈,新增個案不斷飆升之際,是否要戴口罩的問題仍然爭論不休,目前有最少39個州硬性規定要戴口罩,但有些州仍然不主張強制執行,規定人必須戴口罩,也因此告上法庭。

全美38個州和美屬領地波多黎各的確診個案,住院和死亡人數都不斷上升,白宮抗疫小組的傳染病學專家Anthony Fauci醫生表示,必須要盡力做好疫情防控措施。

根據一間非牟利新聞機構引述白宮抗疫小組一份未公開的報告指出,有18個州屬於疫情紅色危險區域,應該暫停重開經濟計劃,當中包括喬治亞州,所屬的阿特蘭大市長,民主黨籍的Keisha Lance Bottoms形容,該州的人「正在等死」。

這名市長更硬性規定人必須要戴口罩,因為可以防止病毒擴散,但是共和黨籍州長Brian Kemp就反對,告上法庭,控告阿特蘭大市長強制人戴口罩,以及限制重開經濟的做法。

這位支持特朗普者的州長認為,戴口罩有助於減低傳染力,他亦敦促所有州民戴口罩最少4個星期,但不贊成強制實施,認為難以執行,也不利經濟。

Kemp說:「市長Bottoms的口罩強制令不能執行,但她決定關閉商業,和損害經濟增長就是災難性。」

不過,阿特蘭大市長就反指,州長根本不明白這病毒的厲害,就算沒有病徵,一樣可以傳播開去。

