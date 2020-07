加大今秋入學新生拉美裔比率最高 首次超越亞裔

【KTSF 黃恩光報導】

加州大學(UC)周四公佈初步收生數據,今年秋季進入加大的新生,拉美裔學生人數超越亞裔學生,成為今年新生最大族群,是歷來首次。

洛杉磯時報報導指出,秋季獲選入讀加大9間分校,接近8萬名本地新生之中,拉美裔佔36%,首次超越亞裔學生,亞裔佔本地新生35%。

另外,本地新生之中,44%的學生來自低收入家庭,45%的學生是家裡第一個人入讀4年制大學。

至於柏克萊加大以及洛杉磯加大兩間頂尖學府,亞裔學生仍然是最大族群,佔新生總數的42%,不過柏克萊加大錄取的拉美裔及非洲裔學生都比去年多。

加大近年致力推行學生多元化,包括決定逐步取消SAT和ACT作為入學試要求,加大校董會也公開支持提出修憲的11月選舉提案,廢除209號提案,恢復加州平權法。

而加大的連串舉動引起許多亞裔家長的關注,擔心影響亞裔學生入讀加大的機會。

