加大今秋入學新生拉美裔比率最高 首次超越亞裔

【KTSF 黃恩光報導】

加州大學（UC）周四公佈初步收生數據，今年秋季進入加大的新生，拉美裔學生人數超越亞裔學生，成為今年新生最大族群，是歷來首次。

洛杉磯時報報導指出，秋季獲選入讀加大9間分校，接近8萬名本地新生之中，拉美裔佔36%，首次超越亞裔學生，亞裔佔本地新生35%。

另外，本地新生之中，44%的學生來自低收入家庭，45%的學生是家裡第一個人入讀4年制大學。

至於柏克萊加大以及洛杉磯加大兩間頂尖學府，亞裔學生仍然是最大族群，佔新生總數的42%，不過柏克萊加大錄取的拉美裔及非洲裔學生都比去年多。

加大近年致力推行學生多元化，包括決定逐步取消SAT和ACT作為入學試要求，加大校董會也公開支持提出修憲的11月選舉提案，廢除209號提案，恢復加州平權法。

而加大的連串舉動引起許多亞裔家長的關注，擔心影響亞裔學生入讀加大的機會。

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