分析指Twitter帳戶被黑客入侵後果可大可小

多個美國政商界演藝名人的Twitter帳戶被黑客入侵,專家指這次入侵只為騙財已算小事,若有其他不軌企圖,後果可大可小。

科技業界分析師Charlene Li說:「詐騙本身並不太壞,更大的擔憂是詐騙份子能這樣做,他們黑入名人的賬號,不同的是,他們沒有黑入終端用戶的帳戶,而是黑入了Twitter系統,有能力控制Twitter用戶的帳戶。」

7年前,美聯社Twitter「突發報道」白宮爆炸,時任總統奧巴馬受傷,導致道指一度跌逾百點,後來美聯社澄清帳戶遭黑客入侵,股市才回穩。

在現今科技資訊年代,無論警方、學校以至氣象台等很多官方訊息都是在網上發放,諸如在不少歐美地區,發生槍擊案等突發事件後,警方很多時均是即時用Twitter呼籲公眾走避,意味這類帳戶若被人用來散發錯誤資訊,很容易引起公眾恐慌。

一旦有國家元首帳戶被人惡意盜用亂發訊息,更有機會造成全球安全危機,國內更關注諸如11月大選這些重要日子,若有人在選舉日入侵了政客的Twitter帳戶,胡亂散佈投票地點、錯誤信息或虛報民調,這樣便足以影響選情,造成嚴重破壞。

專家同時表示,事件也會引起民眾對社交平台的信任危機。

Li說:「當你的信譽因這些事受損,你必須更努力重建聲譽和信任,否則我就要問,是否能在這個平台做生意,產出內容以及和公眾互動,如果Twitter不去保護系統。」

Twitter周四則發推文表示,公司檢測到他們認為是一宗有協作的社會工程攻擊,黑客成功侵入內部系統,並利用工具攻擊推特一些員工。

Twitter並表示,已經採取措施,限制登入內部系統和使用有關的工具。

聯邦調查局(FBI)已經介入調查,而白宮表示,特朗普總統的帳戶未受影響。

