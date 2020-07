民調支持率續跌 特朗普撤換競選經理

【KTSF 張麗月報導】

現時距離11月大選不到4個月,特朗普總統的競選陣營要撤換競選經理。

特朗普發推文表示,他決定撤換競選經理Brad Parscale,改由前任競選經理Bill Stepien接替。

Parscale在陣營裡面負責製訂電子數據策略,他日後仍會做這些工作,也會繼續是競選陣營的高級顧問。

44歲的Parscale被撤換,可能因為特朗普在處理疫情和種族問題上備受質疑,加上疫情對經濟的衝擊,連續17個星期有過百萬人申領失業金,以及上個月,特朗普在奧克拉荷馬州造勢,Parscale事前誇大將會有過百萬人入場,但結果大會現場只是坐滿大約幾千人。

據講特朗普對此非常憤怒,基於這些因素,導致近幾個星期以來,特朗普的民調支持率不斷下跌,最新民調顯示,民主黨籍參選人拜登領先特朗普15個百分點。

也有消息指出,無論誰接替這個空缺,特朗普的女婿Jared Kushner才是名符其實的競選經理。

