舊金山市參事建議另立辦公室調查市府貪污投訴（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山前工務局局長Mohammed Nuru涉嫌貪污被捕一案,聯邦調查局再向多個市府部門發傳票,為了調查市府內部涉及貪污及亂用公帑的投訴,有市參事提案成立公眾權益維護人辦公室。

公眾權益維護人辦公室(Public Advocate)作用與香港的廉政公署類似,獨立於市長,首長由選民投票選出,專門接受來自民間有關涉及市府貪污及濫用公帑等的投訴。

市參事馬兆明(Gordon Mar)表示,成立這個辦公室的一大原因,是Nuru因涉貪被捕,並牽連多個市府部門被調查一事。

馬兆明說:「其實不應該由特朗普政府轄下的聯邦調查局來查出本地的涉貪案,我們可以在本地主動及全面地解決。」

馬兆明提案修改市憲章,成立這一個全新的部門,他表示,現時舊金山未有一個監管市府運作的正式部門,是時候要有獨立的問責,來挽回市民對政府的信心。

馬兆明說:「我們需要結構性的改革,去改變政治腐敗文化,讓市民向市府問責,令運作更有效及具透明度。」

Nuru涉貪一案至今已有多人被起訴,包括兩名華裔的承建商,聯邦調查局近日向多4個市府部門,分別是水利局、規劃部門、衛生局及行政官辦公室發傳票。

馬兆明的提案暫時有5名市參事聯署支持,若得到第6票贊成,就能夠將提案放到今年11月的選票上,讓選民表決,市參議會下星期二會進行投票。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。