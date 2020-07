Santa Clara縣逾六成病例屬社區傳播 源頭未明

【KTSF 黃恩光報導】

灣區9個縣新型肺炎確診個案接近37,000宗,累計668人死亡,疫情最嚴重是東灣Alameda縣,約有8,600宗個案,排第二是南灣Santa Clara縣,有7,046宗確診個案,單日增加了101宗,有145人正在住院,縣府表示縣內超過六成確診病例屬於社區傳播,不知道染病源頭。

Santa Clara縣應急管理局周四在社交網站發布消息指出,該縣超過65%新型肺炎個案屬於社區傳播,即是患者沒有與確診人士接觸,沒有外遊紀錄,不知道感染的源頭。

當局表示患者可能在社區裡受感染,不排除在購物、出外用餐或乘搭公共交通時感染病毒。

應急管理局呼籲居民定期接受病毒檢測,因為這樣做,有助當局知道縣內哪些地區有潛在爆發疫症的危機,而及早制止。

應急管理局指出,避免社區傳播,最重要就是盡量留在家裡,減少外出,當局也上載Santa Clara縣公共衛生總監Sara Cody醫生一段信息:「這關乎每個人掌握每個機會,預防新冠病毒的傳播,減少與其他人的接觸,保持距離,遮蓋口鼻非常重要,唯有這樣做才可以預留空間去做真正重要的事,例如讓小孩返回學校,唯有這樣我們才可以走下去,這是一場持久戰。」

Santa Clara縣最近因為住院人數大幅增加,而被重新列入州的監察名單,暫停重啟經濟的步伐,原本獲准重開的商業,例如理髮店、美甲店,以及健身室等都被逼再度關閉。

