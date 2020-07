【KTSF】

舊金山市長布里德周五宣布,舊金山已列入州府的抗疫監察名單,意味重開經濟步伐要叫停,一些已重開的經濟活動也要暫時關閉。

在新型肺炎確診個案和入院數字持續上升下,舊金山被州府列入監察名單,由下周一7月20日起,舊金山的室內購物中心將要關閉,一些提供非必要服務的辦公室也要關閉,直至州府解封為止。

如果疫情沒有改善,舊金山市府或會關閉更多商業活動,即使這些商業活動不在州政府的關閉名單上。

市府官員稱,很多確診個案是源自親友聚會,因此民眾應盡可能不要舉行這類聚會。

另外,民眾也應在外出時戴口罩,保持社交距離,勤洗手和盡量留在家中。

舊金山目前累計確診個案有4,975宗,共52人死亡。

