【KTSF 萬若全報導】

最近一項研究發現,漸進式退休的人,在退休生活上有更大的保障。

這項研究是發佈在波士頓大學的退休研究中心,針對62歲以上的人退休財務上的準備。

研究發現,不提供醫療保險或是退休福利的非傳統工作,對年輕人來說可能沒有吸引力也沒有保障,但是這類的工作卻有助於因為財務需要而繼續工作的退休族。

非傳統工作包括打零工、專業性的合約工作,或是兼職零售職位。

研究顯示,那些轉而從事非傳統工作的人,比選擇不繼續工作的人,退休更有保障,因為這會使他們延遲領取社會保障金,或從退休帳戶拿錢出來,因此非傳統工作,可能對那些年齡不到62歲,要準備離開正式工作崗位的人特別有價值。

