奧克蘭代理市警局長談警察改革和仇視罪行問題（視頻）

東灣奧克蘭(屋崙)市警局代理局長Susan Manheimer周四舉行線上記者會,談近期熱門的警察改革議題,她也針對該市槍擊案激增,還有疫情期間針對亞太裔的仇恨犯罪等問題做出回應。

在反警暴浪潮席捲全國之際,Manheimer指出,當前正是警察部門改革的關鍵時刻,她很榮幸能領導奧克蘭市警局,展現如何改革警察執法,以回應社區要求。

Manheimer說:「我想我們願意花時間試著往對的來做,我認為我們已經將對話從全國性削減警局預算的敍述,轉向本地更受關注的焦點,就是重新去想像警察局,做為警方我們支持這個時刻,我們相信有很多事情透過替代的方式能做得更好。」

根據奧克蘭市警局資料,該市的槍擊案今年自疫情爆發以來激增34%,光是7月4號一天就有7人死於槍擊案,Manheimer局長回應表示,暴力犯罪在全美都會區疫情期間都普遍上升,並非只是奧克蘭。

Manheimer說:「事實是這種槍枝暴力罪案的趨勢全國都在上升,我們也看到了這些上升,這真的是在疫情之後發生的,原本過去4到5年,我們的槍枝犯罪減少超過一半,即使是今年,我們也在槍枝暴力、槍擊案以及凶殺案方面本來都減少了,這讓我們很感興趣,也是我們發布數據的原因之一。」

她分析原因可能跟圍繞著全國反警暴浪潮下關於公平正義、對未來絕望、族裔衝突以及反警暴情緒有關。

疫情爆發以來,全國也出現針對亞太裔的仇視罪行,警方也非常重視。

Manheimer說:「我要告訴你,我們看到灣區的仇恨犯罪上揚,我們有針對仇恨犯罪的工作組,我們發生過兩宗在新聞上受到矚目的事件,在美麗湖地區,我們城市對任何型態的仇恨犯罪都是零容忍政策。」

警方表示,自從國殤日長周末匪徒趁火打劫的罪案發生後,已經將華埠在內受損嚴重的商業區列為治安重點對象,並呼籲遭到仇視的民眾勇於向警方舉報,仇恨犯罪工作組會負責調查。

另一方面,奧克蘭市議會已經通過在奧克蘭市警局3.3億的預算當中削減1,430萬元,市議會將在7月21日討論是否要進一步削減預算。

大多數市議員支持從市警局的預算撥出1.5億元,轉而花費在社會服務或其他公共安全的項目,但具體如何削減仍未達成共識,但Manheimer局長稱,尚無計畫裁減警員。

