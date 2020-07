加州公布重開學校標準 監察名單縣內學校只能遙距教學

【KTSF】

加州各學校數周後將陸續開學,但很多校區對應否重開學校進行親身授課仍未作出決定,加州州長紐森周五就重開學校發出新指引,當中定名列入抗疫監察名單的縣,學校只能提供遙距教學。

紐森表示,疫情下,學校也要為學生提供嚴謹的教學,雖然學生、教師、教職員及家長都希望恢復親身授課,但在疫情下,必須要在安全的情況下才可進行。

紐森公布了重開學校的五大標準,適用公立學校和私立學校。

首先學校能否重開,將以各縣的疫情數字作准,如果學校所屬的縣,連續14天沒有列入州府的抗疫監察名單,這些學校將可以重開,讓學生返校上課,否則,這些學校只能進行遙距教學。

第二個標準是口罩規定,學校所有教職員,以及3年級或以上的學生必須戴口罩,二年級或以下的學生鼓勵戴口罩或面罩。

第三個標準是社交距離,教職員與學生之間必須保持6呎距離,並要檢查有否出現症狀,學校要設置洗手站,經常消毒和定立隔離政策。

第四個標準是定期為教職員做檢測,州府的確診病人追查組會首先處理學校的個案。

第五個標準是推行嚴謹的遙距教學,為所有學童提供所需的電子裝置和上網服務,每天要與教師和學生進行即時互動,為學生提供與親身授課相若的集作,並為正在學習英語的學童及特殊教育學童提供特製的課程。

另外學校重開後,疫情若惡化,學校將要根據以下標準逐步關閉。

首先,學校需要先諮詢各縣的公共衛生部門,如果課室內有一名教師或學生確診,該課室所有人需要回家隔離14天,如果多個課室有人確診,或有5%師生確診,整所學校需要關閉14天。

如果校區有25%學校需要關閉14天,整個校區所有學校都需要關閉14天。

灣區已連續3天列入監察名單的縣,包括Alameda、Contra Costa、Marin、Napa、Santa Clara、Solano、Sonoma,舊金山周五也首次列入監察名單。

