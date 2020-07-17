加州公布重開學校標準 監察名單縣內學校只能遙距教學

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加州各學校數周後將陸續開學，但很多校區對應否重開學校進行親身授課仍未作出決定，加州州長紐森周五就重開學校發出新指引，當中定名列入抗疫監察名單的縣，學校只能提供遙距教學。

紐森表示，疫情下，學校也要為學生提供嚴謹的教學，雖然學生、教師、教職員及家長都希望恢復親身授課，但在疫情下，必須要在安全的情況下才可進行。

紐森公布了重開學校的五大標準，適用公立學校和私立學校。

首先學校能否重開，將以各縣的疫情數字作准，如果學校所屬的縣，連續14天沒有列入州府的抗疫監察名單，這些學校將可以重開，讓學生返校上課，否則，這些學校只能進行遙距教學。

第二個標準是口罩規定，學校所有教職員，以及3年級或以上的學生必須戴口罩，二年級或以下的學生鼓勵戴口罩或面罩。

第三個標準是社交距離，教職員與學生之間必須保持6呎距離，並要檢查有否出現症狀，學校要設置洗手站，經常消毒和定立隔離政策。

第四個標準是定期為教職員做檢測，州府的確診病人追查組會首先處理學校的個案。

第五個標準是推行嚴謹的遙距教學，為所有學童提供所需的電子裝置和上網服務，每天要與教師和學生進行即時互動，為學生提供與親身授課相若的集作，並為正在學習英語的學童及特殊教育學童提供特製的課程。

另外學校重開後，疫情若惡化，學校將要根據以下標準逐步關閉。

首先，學校需要先諮詢各縣的公共衛生部門，如果課室內有一名教師或學生確診，該課室所有人需要回家隔離14天，如果多個課室有人確診，或有5%師生確診，整所學校需要關閉14天。

如果校區有25%學校需要關閉14天，整個校區所有學校都需要關閉14天。

灣區已連續3天列入監察名單的縣，包括Alameda、Contra Costa、Marin、Napa、Santa Clara、Solano、Sonoma，舊金山周五也首次列入監察名單。

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