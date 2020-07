Daly City自助餐廳月星宮在困境中如何生存（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

新冠肺炎疫情嚴重衝擊了餐館業,對於經營Buffet的餐廳來說更難維持生意,中半島Daly City的自助式中餐廳月星宮(Moonstar Buffet)在困境中究竟是如何生存。

月星宮最早在舊金山開業,後來搬到現在Daly City Serramnote購物中心附近,已有將近30年歷史,原本生意不錯,顧客也很多元化,沒想到3月中因為疫情而被迫停業,作為老闆的李雅怡(Daisy Li)首先考慮的是對員工的影響。

Daisy說:「因為我不知道他們能不能拿到失業金,我也不知道會他們能拿多少錢,所以我會逐個面談,先看他們有甚麼困難,然後我能做得到的,我就去做了。」

Daisy說,疫情讓她第一次體會到無法自己控制的事情,例如生意不好,服務不好,食物品質都可以改進,但疫情影響的是全球,包括餐飲業都要改變經營策略。

Daisy表示,在疫情之後,她也有申請聯邦對小商業的薪資紓困計劃PPP,也遇到了好心的業主可以幫她減租一半,但是她仍要思考維持生計的方法,幸運的是,她也有參加政府的送餐計劃(Great Plates),讓她的生意可以繼續下去。

雖然Daisy在疫情前也有幫助安老自助處、安樂居等機構送餐,但沒想到現階段雖然不能開自助餐聽,卻可以靠送餐服務繼續維持營運。

Daisy說:「因為疫情的時候這個需求很大,變成我們有幾百餐一日,做到每日增加,今天一千,明天兩千,明天三千、四千,你要在很短的時間去想,怎樣可以做到這些出來。」

Daisy說,這麼大的送餐量,對她來說也是一個新挑戰,不過她也藉此機會尋找新的生機,她增加了中央廚房Moon Chef,添置了新的廚房設備,更重要的是,她也能保留大部分員工,疫情前她有80幾名員工,現在仍有近60人繼續工作。

由於以前的自助餐形式,完全不符合現在的防疫衛生規定,因此月星宮在6月重開後,也只能做外賣,但是要吸引外賣顧客,卻比其他餐廳都要難。

Daisy說:「不是一個外賣店,不是一個送餐店,變成難上加難,人家想到吃,未必會想到你,想到自助餐一定會想到月星宮,但是你想吃其他的東西,未必想到我了。」

於是Daisy最近就想出一個新辦法,與訂餐和送餐服務公司Nextdish合作,希望將不同餐廳或廚房做的不同口味的餐點,匯集到Nextdish,透過網路訂餐然後送到家的形式,改變傳統自助餐的經營模式。

Daisy說:「你打電話去訂餐的時候,或者用平台訂餐的時候,你訂你的自助餐,你今天要吃甚麼,然後我就在這裡幫你包裝好,然後有一條送餐鏈,一次過可以跟著你的郵區號去送餐,這樣有效率,而且可以省錢,而且大家都有生意做。」

Daisy說,疫情讓她學到的,就是怎樣想辦法改變經營策略,然後可以雙贏,讓大家都能從中受益。

