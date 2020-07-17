Daly City自助餐廳月星宮在困境中如何生存（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

新冠肺炎疫情嚴重衝擊了餐館業，對於經營Buffet的餐廳來說更難維持生意，中半島Daly City的自助式中餐廳月星宮（Moonstar Buffet）在困境中究竟是如何生存。

月星宮最早在舊金山開業，後來搬到現在Daly City Serramnote購物中心附近，已有將近30年歷史，原本生意不錯，顧客也很多元化，沒想到3月中因為疫情而被迫停業，作為老闆的李雅怡（Daisy Li）首先考慮的是對員工的影響。

Daisy說：「因為我不知道他們能不能拿到失業金，我也不知道會他們能拿多少錢，所以我會逐個面談，先看他們有甚麼困難，然後我能做得到的，我就去做了。」

Daisy說，疫情讓她第一次體會到無法自己控制的事情，例如生意不好，服務不好，食物品質都可以改進，但疫情影響的是全球，包括餐飲業都要改變經營策略。

Daisy表示，在疫情之後，她也有申請聯邦對小商業的薪資紓困計劃PPP，也遇到了好心的業主可以幫她減租一半，但是她仍要思考維持生計的方法，幸運的是，她也有參加政府的送餐計劃（Great Plates），讓她的生意可以繼續下去。

雖然Daisy在疫情前也有幫助安老自助處、安樂居等機構送餐，但沒想到現階段雖然不能開自助餐聽，卻可以靠送餐服務繼續維持營運。

Daisy說：「因為疫情的時候這個需求很大，變成我們有幾百餐一日，做到每日增加，今天一千，明天兩千，明天三千、四千，你要在很短的時間去想，怎樣可以做到這些出來。」

Daisy說，這麼大的送餐量，對她來說也是一個新挑戰，不過她也藉此機會尋找新的生機，她增加了中央廚房Moon Chef，添置了新的廚房設備，更重要的是，她也能保留大部分員工，疫情前她有80幾名員工，現在仍有近60人繼續工作。

由於以前的自助餐形式，完全不符合現在的防疫衛生規定，因此月星宮在6月重開後，也只能做外賣，但是要吸引外賣顧客，卻比其他餐廳都要難。

Daisy說：「不是一個外賣店，不是一個送餐店，變成難上加難，人家想到吃，未必會想到你，想到自助餐一定會想到月星宮，但是你想吃其他的東西，未必想到我了。」

於是Daisy最近就想出一個新辦法，與訂餐和送餐服務公司Nextdish合作，希望將不同餐廳或廚房做的不同口味的餐點，匯集到Nextdish，透過網路訂餐然後送到家的形式，改變傳統自助餐的經營模式。

Daisy說：「你打電話去訂餐的時候，或者用平台訂餐的時候，你訂你的自助餐，你今天要吃甚麼，然後我就在這裡幫你包裝好，然後有一條送餐鏈，一次過可以跟著你的郵區號去送餐，這樣有效率，而且可以省錢，而且大家都有生意做。」

Daisy說，疫情讓她學到的，就是怎樣想辦法改變經營策略，然後可以雙贏，讓大家都能從中受益。

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