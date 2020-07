非裔少女捷運站被刺死 法官判被告囚終身

【KTSF】

2018年7月,非裔少女在灣區捷運(BART)的McArthur站被一名白人男子刺死,東灣Alameda縣高等法院法官周五判處被告終身監禁,不准假釋。

判刑聆訊是透過直播方式舉行,死者Nia Wilson的家屬在奧克蘭的法院聽審,被告John Lee Cowell則在Dublin市的法院聽審,Cowell沒有在庭上發言。

在法官判刑前,5名死者家屬在庭上陳詞,包括案中也被刺傷的姐姐Letifah Wilson,她說無法原諒被告的所作所為,她指斥被告沒有人性,但為了家人能釋懷,她選擇原諒。

陪審團於3月裁定被告謀殺Nia Wilson,以及意圖謀殺Letifah罪名成立,被告以患精神病為由否認控罪,但法官裁定被告案發時精神狀態正常,判處他入獄服刑。

案發於2018年7月22日晚,Nia、Letifah和另一名同行的姐姐在Concord站登上列車,Cowell也在同一個車站登上列車。

檢控官指,被告沒有在車上襲擊3人,而選擇3人在MacArthur站轉車時下手,顯示被告知道他在車上行兇難以逃脫,因此等到轉車時才行兇,這證明被告犯案時是知道他正在做甚麼。

被告在行兇後曾換衣服,收藏行兇的利刀,檢控官指這種種都顯示被告是有預謀和蓄意犯案。

檢控官也指稱,被告的行兇動機涉及種族,首先被告是白人,受害人是非裔,而被告也供稱,他在案發前一周,曾被一名非裔女子拳擊臉部,而在被告刺死Nia後一小時,他在乘巴士逃走時,曾用涉及種族歧視的語句辱罵同車的一名非裔女子。

被告在審訊期間曾被診斷患有精神分裂症,他曾作供指,他相信Nia和她的姐姐是幫派份子,是綁架他祖母的「外星人」。

