非裔少女捷運站被刺死 法官判被告囚終身

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2018年7月，非裔少女在灣區捷運（BART）的McArthur站被一名白人男子刺死，東灣Alameda縣高等法院法官周五判處被告終身監禁，不准假釋。

判刑聆訊是透過直播方式舉行，死者Nia Wilson的家屬在奧克蘭的法院聽審，被告John Lee Cowell則在Dublin市的法院聽審，Cowell沒有在庭上發言。

在法官判刑前，5名死者家屬在庭上陳詞，包括案中也被刺傷的姐姐Letifah Wilson，她說無法原諒被告的所作所為，她指斥被告沒有人性，但為了家人能釋懷，她選擇原諒。

陪審團於3月裁定被告謀殺Nia Wilson，以及意圖謀殺Letifah罪名成立，被告以患精神病為由否認控罪，但法官裁定被告案發時精神狀態正常，判處他入獄服刑。

案發於2018年7月22日晚，Nia、Letifah和另一名同行的姐姐在Concord站登上列車，Cowell也在同一個車站登上列車。

檢控官指，被告沒有在車上襲擊3人，而選擇3人在MacArthur站轉車時下手，顯示被告知道他在車上行兇難以逃脫，因此等到轉車時才行兇，這證明被告犯案時是知道他正在做甚麼。

被告在行兇後曾換衣服，收藏行兇的利刀，檢控官指這種種都顯示被告是有預謀和蓄意犯案。

檢控官也指稱，被告的行兇動機涉及種族，首先被告是白人，受害人是非裔，而被告也供稱，他在案發前一周，曾被一名非裔女子拳擊臉部，而在被告刺死Nia後一小時，他在乘巴士逃走時，曾用涉及種族歧視的語句辱罵同車的一名非裔女子。

被告在審訊期間曾被診斷患有精神分裂症，他曾作供指，他相信Nia和她的姐姐是幫派份子，是綁架他祖母的「外星人」。

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