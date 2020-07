法官裁定聯邦政府要重新接受新DACA夢想生申請

【KTSF 江良慧報導】

聯邦最高法院上月裁定,特朗普政府要繼續DACA夢想生計劃,並接受新的申請,不過特朗普政府至今只是處理DACA的續期,並沒有接受新的申請。

最高法院上月裁定,特朗普政府要恢復夢想生計劃,不過有符合資格的人遞交新的申請都遭拒絕。

馬利蘭州聯邦法官周五因此裁定,特朗普政府一定要重新恢復DACA夢想生計劃,到2017年9月5日前的狀況,也即是特朗普政府企圖推翻這個奧巴馬時期計劃的時候。

不過,聯邦最高法院上星期沒有禁止特朗普政府以其他手段終止DACA計劃,與此同時,特朗普也曾經表示,希望通過行政命令,讓夢想生有成為公民的途徑。

另外,法院周五的裁決,提及要恢復到2017年9月前狀況,也包括分享資料的政策。

特朗普政府據報有把夢想生申請人的資料,和移民及海關執法部門分享,但其實根據奧巴馬時代的指引,政府是不應該把有關資料和其他部門分享。

