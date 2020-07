專家指美國終止特殊優惠地位不利香港（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

特朗普總統日前簽署行政命令,終止給予香港特殊優惠地位,同時也簽署了《香港自治法》,有專家表示,對香港影響很大,香港可能因此失去其國際金融中心地位。

《香港自治法》生效後,美國將會制裁那些損害香港自治自由的中港官員、人員和有關機構,要他們對剝奪香港高度自治和民主自由負上責任。

財經專家周金鐘認為,短期內不會因此引發美中金融戰,或者發生港元和美元脫勾的情況,不過由於香港的局勢不平穩,香港可能會失去國際金融中心地位。

他認為,美中雙方都有個共同目標,就是想香港有平穩的環境發展經商貿易,但是美中的取態和手段有分歧。

周金鐘說:「中方認為最有效的方式,用法律途徑,來停止(香港)暴力,最終目的平穩環境,令經商得到恢復,但在西方角度來講,以美國為首,真正令社會有平穩安定,經商有吸引力,司法獨立、自由、高度自治,是很重要的。」

周金鐘又表示,由於港區國安法為香港帶來不明朗因素,有大批外資公司考慮會撤走,國際金融中心地位可能由星加坡取代。

周金鐘說:「在2019年有個調查指,星加坡可能代替香港,成為全球最自由的經濟和質易區域,所以星加坡可能慢慢吸納很多香港人過去。」

舊金山大學商學院教授鄺鐵誠認為,特朗普總統取消香港特殊優惠地位的行政命令,以及《香港自治法》,對在香港的跨國銀行以及中資銀行和企業影響會很大。

鄺鐵誠教授說:「好多這些海外發展的中國企業不能夠拿到美元,對他們做生意就很麻煩。」

鄺鐵誠又認為,特朗普在現階段沒有提及港元同美元掛勾的問題,是不想刺激華爾街股市,尤其是因為要面對選舉。

