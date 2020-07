聯邦高院女大法官Ruth Bader Ginsburg癌症復發

【KTSF】

聯邦最高法院女大法官Ruth Bader Ginsburg周五透露,她的癌病復發,目前正接受化療。

87歲的Ginsburg之前曾經4次患癌,她周五在聲明中表示,自己是在5月做例行掃描和活體切面檢查時,發現肝臟有損傷。

不過從5月開始的化療帶來正面結果,她上星期最近一次的掃描,顯示損傷部分明顯減少。

Ginsburg一直被視為是自由派的標誌性人物,由於她的年齡和以往的醫療歷史,外界都很關注他的健康,一旦她不能繼續擔任大法官,而特朗普又成功連任,他就可以任命第3名最高法院大法官,對日後最高法院的判決影響深遠。

Ginsburg這個星期較早前曾因為發燒發冷到Johns Hopkins醫院治療,Ginsburg指事件與她的癌症無關。

