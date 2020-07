堪州死囚涉肢解少女被毒針處決

【KTSF 嚴劍蓉報導】

聯邦政府周三打毒針處決了一名堪薩斯州犯人,是本星期內第二次執行死刑。

受刑人是Wesley Ira Purkey,他因為在2003年綁架殺害肢解16歲少女Jennifer Long,罪名成立,被判處死刑。

他也殺害了一名80歲堪薩斯女人,他被定罪後,案件經過十幾年的訴訟,至今才執行死刑。

辯方律師指,Purkey患有腦退化症,不適宜接受處決,在行刑前他表示,向Jennifer Long及其家人道歉,也向自己的子女道歉。

Jennifer Long的家人認為,Purkey罪有應得,案件已經拖得太久。

死者父親William Long說:「事情永無了結,因為我女兒永不回來,你知道他做了什麼,我不需要去研究它,他死了,什麼也沒感覺到,我對他的家人無可奉告,他的家人知道他做了什麼,其他人都知道他做了什麼,我知道他做了什麼。」

