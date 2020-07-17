堪州死囚涉肢解少女被毒針處決

【KTSF 嚴劍蓉報導】

聯邦政府周三打毒針處決了一名堪薩斯州犯人，是本星期內第二次執行死刑。

受刑人是Wesley Ira Purkey，他因為在2003年綁架殺害肢解16歲少女Jennifer Long，罪名成立，被判處死刑。

他也殺害了一名80歲堪薩斯女人，他被定罪後，案件經過十幾年的訴訟，至今才執行死刑。

辯方律師指，Purkey患有腦退化症，不適宜接受處決，在行刑前他表示，向Jennifer Long及其家人道歉，也向自己的子女道歉。

Jennifer Long的家人認為，Purkey罪有應得，案件已經拖得太久。

死者父親William Long說：「事情永無了結，因為我女兒永不回來，你知道他做了什麼，我不需要去研究它，他死了，什麼也沒感覺到，我對他的家人無可奉告，他的家人知道他做了什麼，其他人都知道他做了什麼，我知道他做了什麼。」

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