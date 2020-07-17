舊金山華埠周末Grant街變步行街望刺激生意（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

經過社區極力的爭取後，舊金山華埠Grant街3個街口，由本星期起一連十個周末，將不准行車，變為周末「步行街」，希望刺激華埠的生意。

由7月18日至9月20日早上11時至下午5時，一共十個周末，華埠的Grant街由California街至華盛頓街3個路口將會變成「步行街」，提供機會讓餐館及商戶在戶外做生意，推動計劃的華埠商人協會表示，一切只希望振興華埠的經濟。

舊金山華埠商人協會代表李雷綺華（Eva Lee）說：「新冠疫情的確影響我們每一個人，但對華埠的小商業衝擊更大，見不到遊客的蹤影，街道冷清。」

中華總商會會長區國雄（Eddie Au）說：「周末封街對我們華埠的經濟有一定的好處，也是一個好選擇，除了讓遊客提供安全購物及用餐環境外，更可以使我們冷清清的街道，回復生機。」

區錦龍（David Au）是Grant街800號路段一間商店的負責人，他認為封路禁止車輛通行，又不准泊車，擔心對生意更為不利，他於是與同一路段多名商戶，早前一同去信華人商人協會，反對「步行街」的計劃。

區錦龍說：「他們說是幫助餐館，這個路段，800號路段，只有一間酒樓，你全都封了，怎麼有人行呢？上個月15日至今，你看看有很多間都不知道為何不開門，他們不開門，又怎樣吸引顧客及遊客呢？你封路都沒有用。」

舊金山娛樂委員會委員李德志（Steven Lee）亦是「步行街」的推手之一，他表示，封街或許會為部分人帶來不便，但這樣同時有機會刺激華埠整體的消費，因此，他認為這種「以小博大女的方法值得一試。

舊金山娛樂委員會委員李德志說：「減少了8個車位其實影響不大，你要看的是對整體的利益，在路段上有些餐館，原本不能夠在戶外做生意，他們又怎麼辦呢？」

主辦方表示，參與步行街的民眾必須要戴口罩及保持社交距離，現場會有義工免費派發消毒搓手液及口罩，希望在參加活動時，民眾不忘跟從衛生指引。

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