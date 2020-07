舊金山華埠周末Grant街變步行街望刺激生意（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

經過社區極力的爭取後,舊金山華埠Grant街3個街口,由本星期起一連十個周末,將不准行車,變為周末「步行街」,希望刺激華埠的生意。

由7月18日至9月20日早上11時至下午5時,一共十個周末,華埠的Grant街由California街至華盛頓街3個路口將會變成「步行街」,提供機會讓餐館及商戶在戶外做生意,推動計劃的華埠商人協會表示,一切只希望振興華埠的經濟。

舊金山華埠商人協會代表李雷綺華(Eva Lee)說:「新冠疫情的確影響我們每一個人,但對華埠的小商業衝擊更大,見不到遊客的蹤影,街道冷清。」

中華總商會會長區國雄(Eddie Au)說:「周末封街對我們華埠的經濟有一定的好處,也是一個好選擇,除了讓遊客提供安全購物及用餐環境外,更可以使我們冷清清的街道,回復生機。」

區錦龍(David Au)是Grant街800號路段一間商店的負責人,他認為封路禁止車輛通行,又不准泊車,擔心對生意更為不利,他於是與同一路段多名商戶,早前一同去信華人商人協會,反對「步行街」的計劃。

區錦龍說:「他們說是幫助餐館,這個路段,800號路段,只有一間酒樓,你全都封了,怎麼有人行呢?上個月15日至今,你看看有很多間都不知道為何不開門,他們不開門,又怎樣吸引顧客及遊客呢?你封路都沒有用。」

舊金山娛樂委員會委員李德志(Steven Lee)亦是「步行街」的推手之一,他表示,封街或許會為部分人帶來不便,但這樣同時有機會刺激華埠整體的消費,因此,他認為這種「以小博大女的方法值得一試。

舊金山娛樂委員會委員李德志說:「減少了8個車位其實影響不大,你要看的是對整體的利益,在路段上有些餐館,原本不能夠在戶外做生意,他們又怎麼辦呢?」

主辦方表示,參與步行街的民眾必須要戴口罩及保持社交距離,現場會有義工免費派發消毒搓手液及口罩,希望在參加活動時,民眾不忘跟從衛生指引。

