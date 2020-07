中國內地GDP按年升3.2% 專家指靠政府推動

【KTSF】

中國國家統計局公布第二季GDP數字,比去年同期上升了3.2%,而在上一季還是負6.8%。當局指從季度看,主要經濟指標都有改善,其中第二季全國規模以上工業增加值,比去同期升了4.4%。消費零售額和固定投資降幅,亦比上季度收窄,不過從上半年整體來看,GDP卻收縮1.6%。

國民經濟綜合統計司司長劉愛華表示:「由於上半年GDP、工業、服務業、消費、投資等主要指標仍處於下降區域,所以說二季度的回升增長,仍然屬於恢復性的增長,疫情衝擊的損失尚未完全彌補。」

在經濟還未恢復到疫情前的水平,第二季度的GDP又怎樣增長得多於未有疫情時的去年同期?

經濟專家張林指,是靠政府推動的,張林解釋,GDP主要是行政性來推動增長,包括工業增加值,這是反彈最好的。工業裡國有企業比重很大,通過國有企業去投資,推動國有企業復工復產,GDP裡面有將近20%是政府消費來構成,疫情衝擊得再強烈,政府的消費還是不會降低的,公務員的工資、消費都沒有降低。

政府可以加大投資,但張林指,細看反映民間經濟的數字仍然疲弱。上半年合計,社會消費品零售總額,比上年同期下降11.4%。居民人均收入跌1.3%,人均消費支出就大跌超過9%。

劉愛華表示,這是因為在常態化疫情防控條件下,一些消費的聚集性、接觸性的消費活動仍然受到一定制約,所以目前零售還處於恢復增長的態勢裡。

她又說,另一值得關注的是就業問題,大學生失業率創同期新高,6月達到19.3%,外出工作的農村勞動力亦在第二季減少,下一步要加強就業幫扶,推動新型經濟發展。

