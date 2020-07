【有線新聞】

在北京,中國外交部回應指如果美方禁止中國共產黨員入境,如果消息屬實,無疑是公然選擇與14億中國人民作對,違背兩國人民意願。

中國外交部指,美國口口聲聲批評中國共產黨,但正是在中國共產黨的領導下,中國人民贏得獨立、自由和解放,任何人、國家或勢力都不能阻擋中國繼續堅定不移沿著中國特色社會主義道路前進,美方要選擇開放包容,抑或關閉大門、自我孤立,由美國政府和人民選擇。

