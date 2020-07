東灣Brentwood校區3名高中生確診

【KTSF 郭柟報導】

加州周四多8,544人確診,總確診個案達35.6萬人,死亡人數達7,345人,Contra Costa縣的Brentwood市有3名高中生確診新型肺炎。

Brentwood市Liberty聯合校區3名確診的高中生,都有參與獲州府批准的學校運動訓練。

其中一名確診者是Heritage高中校隊的美式足球運動員,另外兩人就讀Liberty高中。

校區表示,3人並非一起訓練,也並非在訓練時感染。

校區周三宣佈要取消所有夏季運動訓練,不過周四有Liberty高中學生自己來訓練。

校區又指學生參加訓練時,是以每12人一組,同確診者一組的學生,目前未出現病徵。

校區原本打算在8月10號開學,隔日要求學生親身上課,現在可能會考慮改為全部網上教學。

北灣San Rafael市有家長開車示威遊行,抗議Marin縣校區未有跟足聯邦疾控中心(CDC)和州府的抗疫指引,讓學生安全復課。

現時灣區各地都各自有不同的復課計劃,舊金山、東灣奧克蘭(屋崙)和柏克萊計劃採用網上教學,Contra Costa縣有校區計劃採用半親身半網上教學,Marin和Santa Clara縣部分校區就計劃讓學生親身上課。

州長紐森預料周五會公佈更多有關加州復課的指引,因此預期復課計劃會再有變動。

