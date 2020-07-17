東灣Brentwood校區3名高中生確診

【KTSF 郭柟報導】

加州周四多8,544人確診，總確診個案達35.6萬人，死亡人數達7,345人，Contra Costa縣的Brentwood市有3名高中生確診新型肺炎。

Brentwood市Liberty聯合校區3名確診的高中生，都有參與獲州府批准的學校運動訓練。

其中一名確診者是Heritage高中校隊的美式足球運動員，另外兩人就讀Liberty高中。

校區表示，3人並非一起訓練，也並非在訓練時感染。

校區周三宣佈要取消所有夏季運動訓練，不過周四有Liberty高中學生自己來訓練。

校區又指學生參加訓練時，是以每12人一組，同確診者一組的學生，目前未出現病徵。

校區原本打算在8月10號開學，隔日要求學生親身上課，現在可能會考慮改為全部網上教學。

北灣San Rafael市有家長開車示威遊行，抗議Marin縣校區未有跟足聯邦疾控中心（CDC）和州府的抗疫指引，讓學生安全復課。

現時灣區各地都各自有不同的復課計劃，舊金山、東灣奧克蘭（屋崙）和柏克萊計劃採用網上教學，Contra Costa縣有校區計劃採用半親身半網上教學，Marin和Santa Clara縣部分校區就計劃讓學生親身上課。

州長紐森預料周五會公佈更多有關加州復課的指引，因此預期復課計劃會再有變動。

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