聯邦勞工部公佈的6月份能源數據顯示,舊金山灣區的汽油價格比去年同期下降約兩成,但家居的能源價格反而呈上升趨勢。

數據顯示,灣區上個月的平均汽油價格是3元,而去年同期是3.83元,不過全美上個月的平均油價是2.14元,灣區仍比全國高四成。

至於灣區6月份的家居電費平均每千瓦小時的價格是24美仙,高於去年同期的22美仙,也比全美平均價格的14美仙高出七成。

而天然氣每熱能的平均價格是1.64元,也高於去年同期的1.52元,比全美的1.04元高出五成八。

以上數據顯示,今年6月份在全美消費物價指數上漲的同時,灣區的消費物價指數仍大幅高於全美平均水平。

