司法部長巴爾批評中方發動經濟「閃擊戰」

【有線新聞】

美國官方繼續批評中國,國務卿蓬佩奧更直言中國的道德水平不及美國。司法部長巴爾則批評中方發動經濟「閃擊戰」,想支配主要貿易路線。

司法部長巴爾表示:「聯邦調查局局長克里斯托弗雷告訴我,他上周發言後不久,中共一名領袖指他的說話特別令人噁心。我告訴他我今天想要做到『卑劣』,但『特別令人作噁心』我也接受。不論中方想如何形容我的說話,我希望我和蓬佩奧的發言會鼓勵美國人重新評估對華關係,只要中國仍是中共統治的話。」

巴爾指中國正發動經濟「閃擊戰」,想支配太平洋、歐亞及非洲主要的貿易路線,在南海擴張及興建人工島礁,又指一些美國企業自願與中共合作,中共則壓逼他們以推動政治目的。亦提及港區國安法實施後,有科技公司已暫停配合特區政府任何提供用戶資料的要求。他希望這些公司能堅持立場。

國務卿蓬佩奧亦一連數天繼續向中方發炮,以回顧去年《華盛頓郵報》一篇評論文章內的命題批評中國的道德。

他說:「有任何理由相信中國是個道德不及美國的地方嗎?我今天只需兩秒去回答。確實有每一個不只是相信的理由,還可知我們的獨特國家捍衛公民無數更多的自由,超過中共任何時候所容許的。」

對於有報道指美國可能禁止所有中共黨員入境,白宮回應指總統特朗普沒有排除對中國採取任何選項。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。